Circuit de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre
Circuit de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Corbelin A pieds Facile
Circuit de Corbelin 3 Rue du Bourg 58210 La Chapelle-Saint-André Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
L’eau, le charbon de bois et le minerai de fer sont à l’origine du développement de la commune.
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
Water, charcoal and iron ore were at the root of the town’s development.
Deutsch :
Wasser, Holzkohle und Eisenerz waren der Grund für die Entwicklung der Gemeinde.
Italiano :
L’acqua, il carbone e il minerale di ferro sono stati alla base dello sviluppo della città.
Español :
El agua, el carbón vegetal y el mineral de hierro fueron la base del desarrollo de la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data