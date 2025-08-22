Circuit de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre

Circuit de Corbelin A pieds Facile

Circuit de Corbelin 3 Rue du Bourg 58210 La Chapelle-Saint-André Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

L’eau, le charbon de bois et le minerai de fer sont à l’origine du développement de la commune.

Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

Water, charcoal and iron ore were at the root of the town’s development.

Deutsch :

Wasser, Holzkohle und Eisenerz waren der Grund für die Entwicklung der Gemeinde.

Italiano :

L’acqua, il carbone e il minerale di ferro sono stati alla base dello sviluppo della città.

Español :

El agua, el carbón vegetal y el mineral de hierro fueron la base del desarrollo de la ciudad.

