Circuit des lavoirs La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André Nièvre

Circuit des lavoirs La Chapelle-Saint-André A pieds Facile

Circuit des lavoirs La Chapelle-Saint-André Place de la Mairie 58210 La Chapelle-Saint-André Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13400.0 Tarif :

Un circuit campagne qui dessert les hameaux de la Chapelle-Saint-André, et qui permet de découvrir deux beaux lavoirs, un au bord du Sauzay dans le bourg, l’autre sur une butte.

Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

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English :

A countryside circuit serving the hamlets of La Chapelle-Saint-André, and allowing you to discover two beautiful wash-houses, one on the banks of the Sauzay in the village, the other on a hillock.

Deutsch :

Ein ländlicher Rundweg, der die Weiler von La Chapelle-Saint-André erschließt und bei dem man zwei schöne Waschhäuser entdecken kann, eines am Ufer des Sauzay im Dorf und das andere auf einer Anhöhe.

Italiano :

Un percorso di campagna che attraversa le frazioni di La Chapelle-Saint-André, e che comprende due bei lavatoi, uno sulle rive del Sauzay nel villaggio, l’altro su una collinetta.

Español :

Un sendero campestre que atraviesa las aldeas de La Chapelle-Saint-André, y recorre dos hermosos lavaderos, uno a orillas del Sauzay, en el pueblo, y el otro en una loma.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data