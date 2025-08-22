Circuit de la Cévenne de Béars Arcambal Lot

Circuit de la Cévenne de Béars

Circuit de la Cévenne de Béars Hameau de Béars 46090 Arcambal Lot Occitanie

Durée : 330 Distance : 16000.0

Ce circuit allie de nombreux points de vue sur la vallée du Lot à la découverte de quelques gariottes typiques des causses.

Au XIXème siècle, à l’apogée du vignoble lotois, la population rurale était si nombreuse que la moindre parcelle était cultivée

English :

This tour combines numerous viewpoints over the Lot valley with the discovery of some typical causses gariottes.

In the 19th century, during the heyday of the Lot vineyards, the rural population was so large that even the smallest plot of land was farmed

Deutsch :

Diese Route verbindet zahlreiche Aussichtspunkte über das Tal des Lot mit der Entdeckung einiger für die Causses typischer Gariottes.

Jahrhundert, der Blütezeit des Weinbaus im Lot, war die Landbevölkerung so zahlreich, dass jedes noch so kleine Stück Land bewirtschaftet wurde

Italiano :

Questo percorso combina numerosi punti panoramici sulla valle del Lot con la scoperta di alcune tipiche causses gariottes.

Nel XIX secolo, durante il periodo di massimo splendore dei vigneti del Lot, la popolazione rurale era così numerosa da coltivare anche il più piccolo appezzamento di terreno

Español :

Esta ruta combina numerosos miradores sobre el valle del Lot con el descubrimiento de algunas causses gariottes típicas.

En el siglo XIX, durante el apogeo de los viñedos del Lot, la población rural era tan numerosa que se cultivaba hasta la parcela más pequeña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot