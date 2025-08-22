Circuit de la Chapelle des Buis Besançon Doubs

Circuit de la Chapelle des Buis A pieds Difficulté moyenne

Circuit de la Chapelle des Buis Monument de la Libération 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

Difficulté faible, dans la campagne bisontine une traversée du milieu bocager et de la forêt de la Chapelle des Buis, de nombreux points de vue et les vestiges d’anciennes voies médiévales à ornières.

English :

Low difficulty, in the countryside of Bisontine: a crossing of the hedged farmland and the forest of the Chapelle des Buis, many viewpoints and the remains of old medieval roads with ruts.

Deutsch :

Geringer Schwierigkeitsgrad, in der Landschaft von Bisontine: eine Durchquerung der Heckenlandschaft und des Waldes von Chapelle des Buis, zahlreiche Aussichtspunkte und die Überreste alter mittelalterlicher Wege mit Spurrillen.

Italiano :

Difficoltà bassa, nella campagna di Bisonne: una traversata dei terreni agricoli coperti di siepi e della foresta della Chapelle des Buis, numerosi punti panoramici e i resti di vecchie strade medievali battute.

Español :

Dificultad baja, en la campiña de Bisonne: travesía de las tierras de labranza cercadas y del bosque de la Chapelle des Buis, numerosos miradores y restos de antiguos caminos medievales bacheados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data