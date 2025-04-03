Circuit de la croix des hetres Vagney Vosges

Circuit de la croix des hetres Vagney Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de la croix des hetres Adultes Raquettes Facile

Circuit de la croix des hetres Haut du Tôt 88120 Vagney Vosges Grand Est

Durée : 150 Distance : Tarif :

Ce circuit de 2h30 environ alterne forêts et prairies enneigées tout en offrant l’occasion de découvrir la cascade de la Pissoire, l’étang de Blancfaing et la table d’orientation de Moyemont. Durée 1h45.

Facile

+33 3 29 24 88 69

English :

This 2h30 circuit alternates between forests and snow-covered meadows, and offers the chance to discover the Pissoire waterfall, the Blancfaing pond and the Moyemont orientation table. Duration: 1 hour 45 minutes.

Deutsch :

Auf diesem etwa 2,5-stündigen Rundweg wechseln sich Wälder und verschneite Wiesen ab. Dabei haben Sie die Gelegenheit, den Wasserfall von La Pissoire, den Teich von Blancfaing und die Orientierungstafel von Moyemont zu entdecken. Dauer: 1 Stunde 45 Minuten.

Italiano :

Questo percorso, della durata di circa 2 ore, alterna boschi e prati innevati, offrendo la possibilità di scoprire la cascata del Pissoire, lo stagno di Blancfaing e la tavola di orientamento di Moyemont. Durata: 1 ora e 45 minuti.

Español :

Este sendero, de unas 2 horas y media de duración, alterna bosques y prados nevados y ofrece la posibilidad de descubrir la cascada de Pissoire, el estanque de Blancfaing y la mesa de orientación de Moyemont. Duración: 1 hora y 45 minutos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain