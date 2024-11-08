Circuit vtt n°7 (bleu) le tour du mettey Vagney Vosges

Circuit vtt n°7 (bleu) le tour du mettey Vagney Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit vtt n°7 (bleu) le tour du mettey Adultes En VTT

Circuit vtt n°7 (bleu) le tour du mettey Place de la Libération 88120 Vagney Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Parcours familial sur les hauteurs de Vagney vers le panorama du Mettey.

Départ Place de la Libération / Distance de 11 km et dénivelé positif de 260 m. Sens anti horaire.

Suivre les balises portant le N°7 sur fond bleu.

https://www.labresse.net/circuit-vtt-n7-bleu-le-tour-du-mettey.html#thaut +33 3 29 24 88 69

English :

Family trail over the heights of Vagney to the Mettey panorama.

Start: Place de la Libération / Distance 11 km, elevation gain 260 m. Anti-clockwise direction.

Follow the signposts marked N°7 on a blue background.

Deutsch :

Familienstrecke auf den Anhöhen von Vagney zum Panorama des Mettey.

Start: Place de la Libération / Distanz von 11 km und positiver Höhenunterschied von 260 m. Gegen den Uhrzeigersinn.

Folgen Sie den Markierungen mit der Nummer 7 auf blauem Grund.

Italiano :

Percorso per famiglie sulle alture di Vagney verso il panorama di Mettey.

Partenza: Place de la Libération / Distanza: 11 km con un dislivello positivo di 260 m. Direzione antioraria.

Seguire la segnaletica contrassegnata con il numero 7 su sfondo blu.

Español :

Sendero familiar por las alturas de Vagney hacia el panorama de Mettey.

Salida: Place de la Libération / Distancia: 11 km con un desnivel positivo de 260 m. Sentido antihorario.

Seguir las señales marcadas con el n° 7 sobre fondo azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-08 par Système d’information touristique Lorrain