Le printemps musical de l’Union Musicale Voinraude Vagney
Le printemps musical de l’Union Musicale Voinraude Vagney mardi 5 mai 2026.
Vagney
Le printemps musical de l’Union Musicale Voinraude
2 Ruelle des Viaux Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 21:00:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02
Venez découvrir les ensembles musicaux de l’école de musique intercommunale. 3 concerts découvertes pour petits et grands. 5/06 ensemble de clarinettes et ensemble de musiques actuelles de l’école de musique intercommunale de Gérardmer 19/05 Big band de l’école de musique de Vagney 2/06 ensemble orchestral les accordés entrée libreTout public
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2 Ruelle des Viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 52 34 15 66
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English :
Come and discover the musical ensembles of the intercommunal music school. 3 discovery concerts for young and old. 5/06 clarinet ensemble and contemporary music ensemble from the Gérardmer intercommunal music school 19/05 Big band from the Vagney music school 2/06 les accordés orchestral ensemble free admission
L’événement Le printemps musical de l’Union Musicale Voinraude Vagney a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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