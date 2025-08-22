Circuit de la Magieure Archignat Allier

Circuit de la Magieure

Circuit de la Magieure 15 Route de Boussac 03380 Archignat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette petite boucle sympathique vous fait découvrir les paysages vallonnés et boisés empruntés autrefois par les muletiers. Ils ont inspiré George Sand dans son roman Les Maîtres Sonneurs.

https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36

English :

This pleasant little loop takes you through the hilly, wooded landscapes once used by muleteers. They were the inspiration for George Sand’s novel Les Maîtres Sonneurs.

Deutsch :

Dieser kleine, sympathische Rundweg führt Sie durch die hügeligen und bewaldeten Landschaften, die früher von den Maultiertreibern genutzt wurden. Sie inspirierten George Sand zu ihrem Roman Les Maîtres Sonneurs (Die Meistersinger).

Italiano :

Questo piacevole percorso ad anello attraversa la campagna collinare e boscosa un tempo utilizzata dai mulattieri. Questi ultimi hanno ispirato il romanzo Les Maîtres Sonneurs di George Sand.

Español :

Este pequeño y agradable bucle le llevará por el paisaje montañoso y boscoso que antaño utilizaban los arrieros. En ellos se inspiró George Sand para su novela Les Maîtres Sonneurs.

