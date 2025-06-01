Circuit de la Sâane Val-de-Saâne Seine-Maritime

Circuit de la Sâane Val-de-Saâne Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Sâane

Circuit de la Sâane 76890 Val-de-Saâne Seine-Maritime Normandie

Durée : 135 Distance : 27000.0 Tarif :

Partez à la découverte de la Vallée de la Sâane au coeur de la Normandie. Au cours de cette randonnée prêtez l’oeil au patrimoine riche qui compose de cette vallée ancienne gare réhabilitée en bibliothèque, Manoir, Musée ou encore Eglise. Ces 27 kms de randonnée ne cesseront de vous charmer.

English : Circuit de la Sâane

Discover the Sâane Valley in the heart of Normandy. During this hike, take a look at the rich heritage that makes up this valley: old train station rehabilitated as a library, Manor House, Museum or Church. These 27 kms of hiking will never cease to charm you.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Tal der Sâane im Herzen der Normandie. Auf dieser Wanderung können Sie das reiche Kulturerbe dieses Tals bewundern: den alten Bahnhof, der in eine Bibliothek umgewandelt wurde, das Herrenhaus, das Museum oder auch die Kirche. Diese 27 km lange Wanderung wird Sie immer wieder aufs Neue verzaubern.

Italiano :

Scoprite la Valle di Sâane nel cuore della Normandia. Durante l’escursione, osservate il ricco patrimonio di questa valle: ex stazione riabilitata come biblioteca, casa padronale, museo o chiesa. Questi 27 km di escursioni non smetteranno mai di affascinarvi.

Español :

Descubra el Valle de Sâane en el corazón de Normandía. Durante esta caminata, observe el rico patrimonio de este valle: antigua estación rehabilitada como biblioteca, mansión, museo o iglesia. Estos 27 kms de senderismo no dejarán de encantarle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme