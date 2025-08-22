Circuit de la Serpentine Vayres Haute-Vienne

Circuit de la Serpentine A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de la Serpentine 87600 Vayres Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14700.0 Tarif :

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit de la Serpentine

Deutsch : Circuit de la Serpentine

Italiano :

Español : Circuit de la Serpentine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine