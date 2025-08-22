Circuit de la Tante Arie Blamont Doubs
Circuit de la Tante Arie Blamont Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tante Arie A pieds Difficile
Tante Arie Maison pour Tous de Blamont 25310 Blamont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Connaissez-vous la Tante Arie ? Un personnage de légende cher au cœur des habitants du Pays de Montbéliard.
English :
Do you know Aunt Arie? A legendary character dear to the hearts of the people of the Montbéliard region.
Deutsch :
Kennen Sie die Tante Arie? Eine legendäre Figur, die den Bewohnern des Pays de Montbéliard sehr am Herzen liegt.
Italiano :
Conoscete zia Arie? Un personaggio leggendario, caro al cuore degli abitanti della regione di Montbéliard.
Español :
¿Conoce a la tía Arie? Un personaje legendario muy querido por los habitantes de la región de Montbéliard.
