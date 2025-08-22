Voie verte de Blâmont Blâmont Meurthe-et-Moselle

Voie verte de Blâmont Adultes Vélo de route Facile

Cette voie verte mise en place par la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont vous permettra une découverte du patrimoine Historique et Naturel de Blâmont. Elle offre un beau panorama sur la ville et facilite l’accès au château médiéval.

This green way set up by the Community of Communes of Vezouze in Piedmont will allow you to discover the historical and natural heritage of Blâmont. It offers a beautiful panorama on the city and facilitates the access to the medieval castle.

Dieser von der Communauté de Communes de Vezouze en Piémont eingerichtete grüne Weg ermöglicht es Ihnen, das historische und natürliche Erbe von Blâmont zu entdecken. Er bietet ein schönes Panorama über die Stadt und erleichtert den Zugang zum mittelalterlichen Schloss.

Questo percorso verde realizzato dalla Comunità dei Comuni di Vezouze en Piémont vi permetterà di scoprire il patrimonio storico e naturale di Blâmont. Offre un bellissimo panorama della città e facilita l’accesso al castello medievale.

Esta vía verde creada por la Comunidad de Municipios de Vezouze en Piémont le permitirá descubrir el patrimonio histórico y natural de Blâmont. Ofrece una hermosa panorámica de la ciudad y facilita el acceso al castillo medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Système d’information touristique Lorrain