Circuit pédestre circulaire de Blâmont Blâmont Meurthe-et-Moselle

Circuit pédestre circulaire de Blâmont Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit pédestre circulaire de Blâmont Clos Saint-Pierre 54450 Blâmont Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Ce sentier circulaire vous permettra d’approcher et de vous immerger dans le patrimoine architectural et naturel de Blâmont. Au détour des jardins vous découvrirez des passages secrets qui vous amèneront en bordure de la Vezouze et découvrirez un petit patrimoine exceptionnel que sont les murs en pierre sèches. Il s’agit de construction sans mortier. Cet art consiste à assembler les pierres pratiquement à l’état brut de manière à ce que l’ensemble forme un mur solide et selon quelques principes de base.

+33 3 83 42 46 46

This circular trail allows you to immerse yourself in Blâmont’s architectural and natural heritage. As you wind your way through the gardens, you’ll discover secret passages that will take you to the banks of the Vezouze, and discover the exceptional heritage of dry-stone walls. These are mortarless constructions. The art of dry stone walling consists in assembling stones in their almost raw state to form a solid wall, in accordance with a few basic principles.

Dieser Rundweg ermöglicht es Ihnen, sich dem architektonischen und natürlichen Erbe von Blâmont zu nähern und in dieses einzutauchen. In den Gärten werden Sie Geheimgänge entdecken, die Sie an das Ufer der Vezouze führen, und ein außergewöhnliches kleines Kulturerbe entdecken, nämlich die Trockensteinmauern. Dabei handelt es sich um eine Bauweise ohne Mörtel. Diese Kunst besteht darin, die Steine praktisch im Rohzustand so zusammenzufügen, dass das Ganze eine solide Mauer bildet, und zwar nach einigen Grundprinzipien.

Questo percorso circolare vi porterà vicino e vi farà immergere nel patrimonio architettonico e naturale di Blâmont. Passeggiando per i giardini, scoprirete passaggi segreti che vi porteranno sulle rive della Vezouze e vi imbatterete nell’eccezionale patrimonio dei muri a secco. Sono costruiti senza malta. Quest’arte consiste nell’assemblare le pietre allo stato quasi grezzo in modo che l’insieme formi un muro solido, secondo alcuni principi fondamentali.

Este recorrido circular le acercará y sumergirá en el patrimonio arquitectónico y natural de Blâmont. Mientras pasea por los jardines, descubrirá pasadizos secretos que le llevarán a orillas del Vezouze, y también se topará con el excepcional patrimonio de los muros de piedra seca. Se construyen sin argamasa. Este arte consiste en ensamblar piedras en estado casi bruto para que el conjunto forme un muro sólido, de acuerdo con unos principios básicos.

