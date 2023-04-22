Circuit de la Vayssède PR1 Vaïssac Vaïssac Tarn-et-Garonne

Circuit de la Vayssède PR1 Vaïssac Mairie de Vaïssac 82800 Vaïssac Tarn-et-Garonne Occitanie

Un parcours qui gravit les versants de la source de la Vayssède et du Longues-Aygues à travers des forêts et champs. La randonnée offre de beaux points de vue sur les coteaux de Vaïssac, mais aussi sur la plaine de l’Aveyron. Nombreux passages goudronnés.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of Vayssède PR1 Vaïssac

A route that climbs the slopes of the source of the Vayssède and the Longues-Aygues through forests and fields. The hike offers beautiful views on the hillsides of Vaïssac, but also on the plain of the Aveyron. Numerous tarred passages.

Deutsch :

Ein Weg, der die Hänge der Quelle des Vayssède und des Longues-Aygues durch Wälder und Felder hinaufsteigt. Die Wanderung bietet schöne Aussichtspunkte auf die Hänge von Vaïssac, aber auch auf die Ebene des Aveyron. Zahlreiche asphaltierte Abschnitte.

Italiano :

Questo percorso si arrampica sui pendii delle sorgenti Vayssède e Longues-Aygues attraverso boschi e campi. La passeggiata offre una bella vista sulle colline di Vaïssac e sulla pianura dell’Aveyron. Ci sono molti tratti asfaltati.

Español : Circuito de la Vayssède PR1 Vaïssac

Una ruta que sube por las laderas del nacimiento del Vayssède y del Longues-Aygues a través de bosques y campos. La caminata ofrece hermosas vistas de las laderas de Vaïssac, pero también de la llanura del Aveyron. Hay muchos tramos asfaltados.

