Circuit du Gouyre PR4 Vaïssac Vaïssac Tarn-et-Garonne

Circuit du Gouyre PR4 Vaïssac Mairie de Vaissac 82800 Vaïssac Tarn-et-Garonne Occitanie

Une randonnée diversifiée explorant les premières terrasses de la plaine de l’Aveyron, pour longer le lac du Gouyre et remonter ses versants, puis rejoint le village par un chemin de crête au milieu des bois. Beaux points de vue sur le village de Vaissac.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of Gouyre PR4 Vaïssac

A diversified hike exploring the first terraces of the Aveyron plain, to skirt the Gouyre lake and go up its slopes, then join the village by a ridge path in the middle of the woods. Beautiful viewpoints on the village of Vaissac.

Deutsch :

Eine abwechslungsreiche Wanderung, die die ersten Terrassen der Aveyron-Ebene erkundet, um am Gouyre-See entlang und an seinen Hängen hinauf zu wandern und dann über einen Kammweg inmitten der Wälder das Dorf zu erreichen. Schöne Aussichtspunkte auf das Dorf Vaissac.

Italiano :

Un’escursione varia che esplora le prime terrazze della pianura dell’Aveyron, costeggiando il Lac du Gouyre e risalendo i suoi pendii, prima di raggiungere il villaggio su un sentiero di cresta attraverso il bosco. Bella vista sul villaggio di Vaissac.

Español : Circuito de Gouyre PR4 Vaïssac

Una caminata diversificada que explora las primeras terrazas de la llanura del Aveyron, para bordear el lago de Gouyre y subir por sus laderas, para luego unirse al pueblo por un camino de cresta en medio del bosque. Hermosas vistas del pueblo de Vaissac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-02 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme