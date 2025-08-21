Circuit de la Vélude Roullet-Saint-Estèphe Charente

Circuit de la Vélude

Circuit de la Vélude Parking de l’école 16440 Roullet-Saint-Estèphe Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit progresse au cœur de terres fertiles gagnées sur les anciens marais de la Vélude et du Pérat. Vous pourrez observer quelques échassiers près des roselières et serez accompagnés par le chant des alouettes le long des champs cultivés.

English :

This trail winds its way through fertile land reclaimed from the former marshes of La Vélude and Le Pérat. Wading birds can be seen near the reedbeds, and skylarks sing along the cultivated fields.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt durch fruchtbares Land, das den ehemaligen Sümpfen von La Vélude und Le Pérat abgerungen wurde. Sie können einige Watvögel in den Schilfgürteln beobachten und werden vom Gesang der Lerchen entlang der bewirtschafteten Felder begleitet.

Italiano :

Questo sentiero si snoda attraverso fertili terreni recuperati dalle ex paludi di La Vélude e Le Pérat. È possibile avvistare qualche trampoliere vicino ai canneti e ascoltare il canto delle allodole lungo i campi coltivati.

Español :

Este sendero serpentea por tierras fértiles ganadas a las antiguas marismas de La Vélude y Le Pérat. Podrá observar algunas aves zancudas cerca de los cañaverales y escuchar el canto de las alondras a lo largo de los campos cultivados.

