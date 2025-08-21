Circuit des deux clochers Roullet-Saint-Estèphe Charente
Circuit des deux clochers Roullet-Saint-Estèphe Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit des deux clochers
Circuit des deux clochers Place du Souvenir 16440 Roullet-Saint-Estèphe Charente Nouvelle-Aquitaine
De Roullet à Saint-Estèphe, c’est une nature diversifiée parsemée de villages au patrimoine relativement bien préservé, que ce circuit vous permettra de découvrir.
English :
From Roullet to Saint-Estèphe, this tour takes you through a diverse natural landscape dotted with villages with a relatively well-preserved heritage.
Deutsch :
Von Roullet bis Saint-Estèphe können Sie auf dieser Route eine vielfältige Natur mit Dörfern entdecken, deren Kulturerbe relativ gut erhalten ist.
Italiano :
Da Roullet a Saint-Estèphe, questo percorso attraversa un paesaggio naturale vario, punteggiato da villaggi con un patrimonio relativamente ben conservato.
Español :
De Roullet a Saint-Estèphe, esta ruta le lleva a través de un paisaje natural diverso salpicado de pueblos con un patrimonio relativamente bien conservado.
