Circuit des deux clochers Roullet-Saint-Estèphe Charente

Circuit des deux clochers

Circuit des deux clochers Place du Souvenir 16440 Roullet-Saint-Estèphe Charente Nouvelle-Aquitaine

De Roullet à Saint-Estèphe, c’est une nature diversifiée parsemée de villages au patrimoine relativement bien préservé, que ce circuit vous permettra de découvrir.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

From Roullet to Saint-Estèphe, this tour takes you through a diverse natural landscape dotted with villages with a relatively well-preserved heritage.

Deutsch :

Von Roullet bis Saint-Estèphe können Sie auf dieser Route eine vielfältige Natur mit Dörfern entdecken, deren Kulturerbe relativ gut erhalten ist.

Italiano :

Da Roullet a Saint-Estèphe, questo percorso attraversa un paesaggio naturale vario, punteggiato da villaggi con un patrimonio relativamente ben conservato.

Español :

De Roullet a Saint-Estèphe, esta ruta le lleva a través de un paisaje natural diverso salpicado de pueblos con un patrimonio relativamente bien conservado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme