Circuit de l’Abbaye Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Circuit de l’Abbaye Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de l’Abbaye
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’Abbaye 49220 Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Ce circuit offre une découverte du Village de Charme de Thorigné-d’Anjou. Une randonnée concentrée en patrimoine bâti et paysages ruraux.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-de-labbaye-thorigne-danjou-fr-4114767/ +33 2 41 92 86 83
English :
This circuit offers a discovery of the Village de Charme of Thorigné-d?Anjou. A hike concentrated in built heritage and rural landscapes.
Deutsch :
Diese Route bietet eine Entdeckungstour durch das Dorf mit Charme Thorigné-d’Anjou. Eine Wanderung, die sich auf das bauliche Erbe und die ländlichen Landschaften konzentriert.
Italiano :
Questo percorso propone la scoperta del Village de Charme di Thorigné-d’Anjou. Una passeggiata incentrata sul patrimonio edilizio e sui paesaggi rurali.
Español :
Este sendero propone descubrir el Village de Charme de Thorigné-d’Anjou. Un paseo concentrado en el patrimonio construido y los paisajes rurales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Anjou tourime