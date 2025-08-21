Circuit de l’Abbaye Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Circuit de l’Abbaye

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’Abbaye 49220 Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Ce circuit offre une découverte du Village de Charme de Thorigné-d’Anjou. Une randonnée concentrée en patrimoine bâti et paysages ruraux.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-de-labbaye-thorigne-danjou-fr-4114767/ +33 2 41 92 86 83

English :

This circuit offers a discovery of the Village de Charme of Thorigné-d?Anjou. A hike concentrated in built heritage and rural landscapes.

Deutsch :

Diese Route bietet eine Entdeckungstour durch das Dorf mit Charme Thorigné-d’Anjou. Eine Wanderung, die sich auf das bauliche Erbe und die ländlichen Landschaften konzentriert.

Italiano :

Questo percorso propone la scoperta del Village de Charme di Thorigné-d’Anjou. Una passeggiata incentrata sul patrimonio edilizio e sui paesaggi rurali.

Español :

Este sendero propone descubrir el Village de Charme de Thorigné-d’Anjou. Un paseo concentrado en el patrimonio construido y los paisajes rurales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Anjou tourime