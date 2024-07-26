En balade à Thorigné-d’Anjou avec Jeanette Balade numérique Baludik Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Nous t’invitons à suivre Jeannette, Lilou et Paul dans une aventure mêlant rires et énigmes, où la découverte du passé de Thorigné d’Anjou se transforme en un jeu amusant.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

We invite you to follow Jeannette, Lilou and Paul on an adventure of laughter and riddles, where discovering Thorigné d’Anjou’s past becomes a fun game.

Deutsch :

Wir laden dich ein, Jeannette, Lilou und Paul auf einem Abenteuer zu begleiten, das Lachen und Rätsel miteinander verbindet und bei dem die Entdeckung der Vergangenheit von Thorigné d’Anjou zu einem lustigen Spiel wird.

Italiano :

Vi invitiamo a seguire Jeannette, Lilou e Paul in un’avventura che unisce risate e indovinelli, dove scoprire il passato di Thorigné d’Anjou diventa un gioco divertente.

Español :

Le invitamos a seguir a Jeannette, Lilou y Paul en una aventura que combina risas y acertijos, donde descubrir el pasado de Thorigné d’Anjou se convierte en un divertido juego.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-26 par eSPRIT Pays de la Loire