Circuit de Thorigné à deux pas de Sceaux Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Circuit de Thorigné à deux pas de Sceaux

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Thorigné à deux pas de Sceaux 49220 Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 24300.0 Tarif :

Ce circuit offre, le temps d’une journée, une découverte des villages de Thorigné-d’Anjou et de Sceaux-d’Anjou. Une excursion alliant patrimoine historique et intérêt paysager.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/circuit-de-thorigne-a-deux-pas-de-sceaux-thorigne-danjou-fr-4092146/ +33 2 41 92 86 83

English :

This tour offers, during one day, a discovery of the villages of Thorigné-d’Anjou and Sceaux-d’Anjou. An excursion combining historical heritage and landscape interest.

Deutsch :

Diese Tour bietet einen Tag lang die Möglichkeit, die Dörfer Thorigné-d’Anjou und Sceaux-d’Anjou zu entdecken. Ein Ausflug, der historisches Erbe und landschaftliches Interesse miteinander verbindet.

Italiano :

Questo tour offre una gita di un giorno ai villaggi di Thorigné-d’Anjou e Sceaux-d’Anjou. Un’escursione che unisce patrimonio storico e interesse paesaggistico.

Español :

Este circuito ofrece una excursión de un día a los pueblos de Thorigné-d’Anjou y Sceaux-d’Anjou. Una excursión que combina patrimonio histórico e interés paisajístico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-10 par Anjou tourime