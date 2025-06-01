Circuit de l’Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Ce circuit court, à faire en famille, vous permettra de faire une halte à l’Écomusée du Pays de la Cerise. Dans un écrin de cerisiers, l’écomusée, point de départ de la Route des Chalots, invite à la découverte d’une passion devenue économie la fabrication du kirsch. Entre tradition et modernité, venez voir, entendre et sentir l’histoire de l’eau de cerise fougerollaise.

This short tour, to be done with the family, will allow you to stop at the Ecomuseum of the Cherry Country. In a setting of cherry trees, the ecomuseum, the starting point of the Route des Chalots, invites you to discover a passion that has become an economy: the making of kirsch. Between tradition and modernity, come and see, hear and feel the history of the fougerollaise cherry water.

Auf dieser kurzen Rundreise für die ganze Familie können Sie einen Zwischenstopp im Ecomusée du Pays de la Cerise (Ökomuseum des Kirschenlandes) einlegen. Inmitten von Kirschbäumen lädt das Ecomusée, der Ausgangspunkt der Route des Chalots, zur Entdeckung einer Leidenschaft ein, die zur Wirtschaft geworden ist: die Herstellung von Kirschwasser. Zwischen Tradition und Moderne können Sie die Geschichte des Kirschwassers aus Fougeroll sehen, hören und riechen.

Questa breve visita, da fare in famiglia, vi permetterà di fermarvi all’Ecomuseo del Paese delle Ciliegie. In una cornice di ciliegi, l’ecomuseo, punto di partenza della Route des Chalots, vi invita a scoprire una passione che è diventata economia: la produzione di kirsch. Tra tradizione e modernità, venite a vedere, ascoltare e annusare la storia dell’acqua di ciliegia fougerollaise.

Este breve recorrido, para hacer en familia, le permitirá detenerse en el Ecomuseo del País de los Cerezos. En un entorno de cerezos, el ecomuseo, punto de partida de la Route des Chalots, le invita a descubrir una pasión convertida en economía: la producción de kirsch. Entre tradición y modernidad, venga a ver, oír y oler la historia del agua de cereza fougerollaise.

