Des Monts Durand aux Pierres-de-Roûge Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Des Monts Durand aux Pierres-de-Roûge 1 Rue de la Gare 70220 Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Chaque printemps les cerisiers couvrent le territoire de Fougerolles-Saint-Valbert de leurs millions de fleurs blanches. Mais la cité sait également dévoiler aux randonneurs attentifs et curieux son patrimoine bâti préservé à chaque détour de sentier. Une succession de ruisseaux, de vergers, de calvaires et autres fermes typiques du plateau et des vallées du Pays de la Vôge se révèleront aux regards des promeneurs. Parcourez le sentier des Pierres-de-Roûge et admirez ses imposants blocs de grès.

https://vosgesquipeut.fr/entre-les-cerisiers-de-fougerolles/

English :

Every spring the cherry trees cover the territory of Fougerolles-Saint-Valbert with their millions of white flowers. But the city also knows how to reveal to the attentive and curious hikers its preserved built heritage at each bend of the path. A succession of streams, orchards, calvaries and other typical farms of the plateau and valleys of the Pays de la Vôge will reveal themselves to the eyes of the walkers. Walk along the Pierres-de-Roûge path and admire its imposing sandstone blocks.

Deutsch :

Jeden Frühling überziehen die Kirschbäume die Gegend um Fougerolles-Saint-Valbert mit Millionen weißer Blüten. Aber die Stadt weiß auch, wie sie aufmerksamen und neugierigen Wanderern an jeder Wegbiegung ihr erhaltenes bauliches Erbe enthüllen kann. Eine Reihe von Bächen, Obstgärten, Kalvarienbergen und anderen Bauernhöfen, die typisch für die Hochebene und die Täler des Pays de la Vôge sind, werden sich den Blicken der Wanderer offenbaren. Gehen Sie den Pfad der Pierres-de-Roûge entlang und bewundern Sie die imposanten Sandsteinblöcke.

Italiano :

Ogni primavera i ciliegi ricoprono il territorio di Fougerolles-Saint-Valbert con i loro milioni di fiori bianchi. Ma la città sa anche rivelare all’escursionista attento e curioso il suo patrimonio edilizio conservato a ogni svolta del sentiero. Un susseguirsi di ruscelli, frutteti, calvari e altre fattorie tipiche dell’altopiano e delle valli del Pays de la Vôge si svelano agli escursionisti. Percorrete il sentiero delle Pierres-de-Roûge e ammirate i suoi imponenti blocchi di arenaria.

Español :

Cada primavera, los cerezos cubren el territorio de Fougerolles-Saint-Valbert con sus millones de flores blancas. Pero la ciudad también sabe revelar a los excursionistas atentos y curiosos su patrimonio edificado conservado en cada recodo del camino. Una sucesión de arroyos, huertos, calvarios y otras explotaciones típicas de la meseta y los valles del Pays de la Vôge se revelarán a los caminantes. Recorra el sendero de Pierres-de-Roûge y admire sus imponentes bloques de arenisca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data