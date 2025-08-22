Circuit de l’étang de Pinaud Pierrefitte Creuse
Circuit de l’étang de Pinaud Pierrefitte Creuse vendredi 1 mai 2026.
Circuit de l’étang de Pinaud A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de l’étang de Pinaud 23130 Pierrefitte Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 8958.0 Tarif :
Facile
+33 5 55 65 50 90
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine