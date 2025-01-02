Circuit de l’étang du Puits Cerdon Loiret

Pays des sources et des ruisseaux, pays de forêt et de gibier, Cerdon est un authentique village de Sologne. Ses chemins permettent de découvrir une nature préservée et d’apprécier la convivialité d’un village vivant. Dans un site boisé, l’étang du Puits (180 ha) constitue une halte rafraichissante.

English : The Etang du Puits route

Dotted with springs and streams, surrounded by game-rich forest, Cerdon is an authentic Sologne village. Its many footpaths offer a variety of options to explore these natural surroundings and enjoy the convivial atmosphere of this lively village.

Deutsch : Circuit de l’étang du Puits

Cerdon, das Land der Quellen und Bäche, das Land des Waldes und des Wildes, ist ein authentisches Dorf in der Sologne. Auf seinen Wegen kann man eine intakte Natur entdecken und die Geselligkeit eines lebendigen Dorfes genießen. In einem bewaldeten Gebiet bietet der Etang du Puits (180 ha) eine erfr

Italiano :

Paese di sorgenti e ruscelli, paese di boschi e selvaggina, Cerdon è un autentico villaggio della Sologna. I suoi sentieri permettono di scoprire una natura preservata e di apprezzare la convivialità di un villaggio vivace. In un’area boschiva, l’Etang du Puits (180 ettari) è una sosta rinfrescante.

Español :

País de fuentes y riachuelos, de bosques y de caza, Cerdon es un típico pueblo de la Sologne. Sus caminos permiten descubrir una naturaleza protegida y apreciar la buena convivencia y cordialidad de sus gentes.

