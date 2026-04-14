Régate inter série dériveurs doules, Cerdon, Cerdon

Régate inter série dériveurs doules 18 et 19 avril Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T15:00:00+02:00

Régate inter série ouverte aux dériveurs doubles ( Fireball , 470 ,420 ,Jet,etc…) organisée par le Cercle de la Voile du Centre sur le plan d’eau de l’étang du Puits – Cerdon du Loiret 45 620 pendant 2 jours le week end du 18/19 avril 2026.

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cerclevoilecentre@gmail.com »}]

Compétition ouverte aux dériveurs doubles course de voiliers

Cvcentre