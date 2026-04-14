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Régate inter série dériveurs doules, Cerdon, Cerdon

Régate inter série dériveurs doules, Cerdon, Cerdon

Régate inter série dériveurs doules, Cerdon, Cerdon samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cerdon

Adresse : etang du puits

Ville : 45620 Cerdon

Département : Loiret

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Régate inter série dériveurs doules 18 et 19 avril Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T15:00:00+02:00

Régate inter série ouverte aux dériveurs doubles ( Fireball , 470 ,420 ,Jet,etc…) organisée par le Cercle de la Voile du Centre sur le plan d’eau de l’étang du Puits – Cerdon du Loiret 45 620 pendant 2 jours le week end du 18/19 avril 2026.

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cerclevoilecentre@gmail.com »}]
Compétition ouverte aux dériveurs doubles course de voiliers

Cvcentre

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