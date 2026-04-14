Régate inter série dériveurs doules, Cerdon, Cerdon
Régate inter série dériveurs doules, Cerdon, Cerdon samedi 18 avril 2026.
Régate inter série dériveurs doules 18 et 19 avril Cerdon Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T15:00:00+02:00
Régate inter série ouverte aux dériveurs doubles ( Fireball , 470 ,420 ,Jet,etc…) organisée par le Cercle de la Voile du Centre sur le plan d’eau de l’étang du Puits – Cerdon du Loiret 45 620 pendant 2 jours le week end du 18/19 avril 2026.
Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cerclevoilecentre@gmail.com »}]
Compétition ouverte aux dériveurs doubles course de voiliers
Cvcentre
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