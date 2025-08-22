Circuit de randonnée Boucle du bois du Roy Brassy Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du bois du Roy A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle du bois du Roy Chalet de Prépergny D500 58430 Brassy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Cette randonnée vous fera découvrir la partie ouest du massif. Depuis l’étang de Préperny et sa tourbière, des panneaux vous donneront quelques clés de compréhension du site. Une petite montée, un peu raide, vous acheminera jusqu’au sommet, où vous trouverez également des explications sur le relief, le climat et la forêt de la montagne morvandelle.

Difficulté moyenne

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

This hike takes in the western part of the massif. From the pond at Préperny and its peat bog, signs will give you a few keys to understanding the site. A short, slightly steep climb takes you to the summit, where you’ll also find explanations of the relief, climate and forests of the Morvan mountains.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie durch den westlichen Teil des Massivs. Vom Étang de Préperny und seinem Torfmoor aus geben Ihnen die Schilder einige Schlüssel zum Verständnis des Ortes an die Hand. Ein kurzer, etwas steiler Anstieg führt Sie zum Gipfel, wo Sie auch Erklärungen über das Relief, das Klima und den Wald des Morvandelgebirges finden.

Italiano :

Questa passeggiata si svolge nella parte occidentale del massiccio. Dallo stagno di Préperny e dalla sua torbiera, una segnaletica vi fornirà alcune chiavi di lettura del sito. Una breve salita leggermente ripida vi porterà in cima, dove troverete anche spiegazioni sul rilievo, il clima e la foresta delle montagne del Morvan.

Español :

Este paseo recorre la parte occidental del macizo. Desde el estanque de Préperny y su turbera, unos carteles le darán algunas claves para comprender el lugar. Una subida corta y ligeramente empinada le llevará a la cumbre, donde también encontrará explicaciones sobre el relieve, el clima y el bosque de las montañas de Morvan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data