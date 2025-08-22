Circuit de randonnée Chapelle de Faubouloin Corancy Nièvre
Depuis le village de Corancy, ce circuit de 8,8 km vous emmène vers un site cultuel, rempli de mysticisme depuis des millénaires Faubouloin.
English :
From the village of Corancy, this 8.8 km circuit takes you to a cult site that has been steeped in mysticism for thousands of years: Faubouloin.
Deutsch :
Vom Dorf Corancy aus führt Sie dieser 8,8 km lange Rundweg zu einer Kultstätte, die seit Jahrtausenden von Mystik erfüllt ist: Faubouloin.
Italiano :
Partendo dal villaggio di Corancy, questo percorso di 8,8 km vi porterà in un sito che è stato intriso di misticismo per migliaia di anni: Faubouloin.
Español :
Partiendo del pueblo de Corancy, esta ruta de 8,8 km le llevará a un lugar impregnado de misticismo desde hace miles de años: Faubouloin.
