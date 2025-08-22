Circuit de randonnée Chapelle de Faubouloin Corancy Nièvre

Circuit de randonnée Chapelle de Faubouloin A pieds Facile

Circuit de randonnée Chapelle de Faubouloin Place de l’église 58120 Corancy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0

Depuis le village de Corancy, ce circuit de 8,8 km vous emmène vers un site cultuel, rempli de mysticisme depuis des millénaires Faubouloin.

English :

From the village of Corancy, this 8.8 km circuit takes you to a cult site that has been steeped in mysticism for thousands of years: Faubouloin.

Deutsch :

Vom Dorf Corancy aus führt Sie dieser 8,8 km lange Rundweg zu einer Kultstätte, die seit Jahrtausenden von Mystik erfüllt ist: Faubouloin.

Italiano :

Partendo dal villaggio di Corancy, questo percorso di 8,8 km vi porterà in un sito che è stato intriso di misticismo per migliaia di anni: Faubouloin.

Español :

Partiendo del pueblo de Corancy, esta ruta de 8,8 km le llevará a un lugar impregnado de misticismo desde hace miles de años: Faubouloin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data