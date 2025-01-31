Circuit de randonnée Queue du lac de Pannecière Corancy Nièvre

Circuit de randonnée Queue du lac de Pannecière Corancy Nièvre vendredi 1 août 2025.

Circuit de randonnée Queue du lac de Pannecière A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Queue du lac de Pannecière Place de l’église 58120 Corancy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Avec le passage de l’Yonne à proximité, le flottage du bois représenta une grande activité économique pour le territoire. Le Morvan a chauffé Paris de 1550 à 1850 grâce au flottage buches à perdues depuis le Morvan et au flottage en train de bois à partir de Clamecy. Les bucherons, par furetage, coupaient les arbres sélectionnés, débitaient les moulées (buches d’1,14m et d’env.15 cm de diamètre), les empilaient avant d’être charroyées avec la fameuse charrette du Morvan.

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/LesGrandsLacsduMorvan/?fref=ts +33 3 45 23 00 00

English :

With the Yonne River nearby, timber floating was a major economic activity for the region. The Morvan heated Paris from 1550 to 1850, thanks to the « flottage buches à perdues » from the Morvan and the « flottage en train de bois » from Clamecy. Woodcutters cut selected trees, cut out the mouldings (logs 1.14 m long and approx. 15 cm in diameter) and stacked them before carting them away in the famous Morvan cart.

Deutsch :

Da die Yonne in der Nähe fließt, war die Holzflößerei eine wichtige wirtschaftliche Aktivität für die Region. Der Morvan heizte Paris von 1550 bis 1850 dank der « Flößerei buches à perdues » aus dem Morvan und der Flößerei mit dem Holzzug aus Clamecy. Die Holzfäller fällten die ausgewählten Bäume, schnitten die « moulées » (1,14 m lange Stämme mit einem Durchmesser von ca. 15 cm) ab und stapelten sie, bevor sie mit dem berühmten « charrette du Morvan » (Wagen aus dem Morvan) weitertransportiert wurden.

Italiano :

Con il fiume Yonne che scorreva nelle vicinanze, il rafting del legname rappresentava un’importante attività economica per la zona. Il Morvan ha riscaldato Parigi dal 1550 al 1850 grazie al « flottage buches à perdues » del Morvan e al « flottage en train de bois » di Clamecy. I boscaioli tagliavano gli alberi selezionati, ricavavano gli stampi (tronchi di 1,14 m e circa 15 cm di diametro) e li accatastavano prima di trasportarli nel famoso carro del Morvan.

Español :

Con el río Yonne fluyendo cerca, el rafting de madera representaba una importante actividad económica para la zona. El Morvan calentó París de 1550 a 1850 gracias al « flottage buches à perdues » del Morvan y al « flottage en train de bois » de Clamecy. Los leñadores talaban los árboles seleccionados, cortaban las molduras (troncos de 1,14 m y unos 15 cm de diámetro) y las apilaban antes de ser transportadas en el famoso carro del Morvan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data