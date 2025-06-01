Circuit de randonnée Chemin des carrières à St Pierre le Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Cette balade vous emmène à la découverte de St Pierre le Moutier, cet ancien bourg médiéval, qui possède une église romane du 7ème siècle, de ses ruelles, de sa campagne verdoyante peuplée de troupeaux de charolais et de beaux panoramas.

English :

This walk takes you on a tour of St Pierre le Moutier, an ancient medieval village with a 7th-century Romanesque church, narrow streets, lush green countryside populated by herds of Charolais cattle and beautiful panoramic views.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung entdecken Sie St Pierre le Moutier, diesen alten mittelalterlichen Marktflecken, der eine romanische Kirche aus dem 7. Jahrhundert besitzt, seine Gassen, die grüne Landschaft, die von Charolais-Herden bevölkert wird, und schöne Panoramen.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà alla scoperta di St Pierre le Moutier, un antico villaggio medievale con una chiesa romanica del VII secolo, le sue stradine, la campagna verdeggiante popolata da mandrie di bovini Charolais e splendide viste panoramiche.

Español :

Este paseo le llevará a recorrer St Pierre le Moutier, antiguo pueblo medieval con una iglesia románica del siglo VII, sus callejuelas estrechas, su exuberante campiña verde poblada de rebaños de ganado Charolais y sus hermosas vistas panorámicas.

