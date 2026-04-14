Moulin Les Éventées – Dimanche 28 juin 2026, Moulin Les Éventées, Saint-Pierre-le-Moûtier

Moulin Les Éventées – Dimanche 28 juin 2026 Dimanche 28 juin, 10h00 Moulin Les Éventées Nièvre

Entrée libre – parking sur le site – Salle de projection accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec réservation obligatoire au plus tard 1 semaine avant le 28 juin. Merci de votre compréhension.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Moulin – Les Éventées

Visites guidées du moulin à vent à toiles de 10h à 12h et de 14h à 17h (durée appoximative 1 h – Gratuites) : Histoire et réhabilitation du moulin, description du mécanisme, fonctionnement et réglage des meules, la vie du meunier,… la maison du meunier, le lavoir et le four à pain,

Fabrication et vente de pain et de viennoiseries cuits au feu à bois sur place, par nos boulangers,

Marché de producteurs locaux et marché de l’artisanat,

Démonstration et initiation au tir à l’arc, l’après-midi,

Démonstration et initiation aux danses folkloriques, l’après-midi,

Buvette

Moulin Les Éventées 1 route des moulins à vent Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne Franche-comté [{« type »: « email », « value »: « leseventees@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689856003 »}]

Visites guidées du moulin à vent, fabrication de pain et viennoiseries cuits au feu de bois, marchés de producteurs locaux et de l’artisanat, animations diverses et buvette Visites guidées et gratuites Fabrication et vente de pain et viennoiseries

Bruno MENNESSON APNB