Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais Espace Socio-culturel du Sud Nivernais Saint-Pierre-le-Moûtier

Saint-Pierre-le-Moûtier

Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais

Espace Socio-culturel du Sud Nivernais 35 Avenue du 8 Mai Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous le 4 juillet 2026 pour une Fête en famille placée sous le signe de la convivialité et du partage !

Tout au long de la journée, profitez de nombreux stands, d’animations variées et de la présence d’associations et d’établissements engagés telles que Mots pour Maux d’enfants, Solution Éducation, Plateforme Répit 58, la FOL ou encore Super Mamans.

Structures gonflables, médiation animale et nombreuses activités attendent petits et grands pour une journée festive en famille ! .

Espace Socio-culturel du Sud Nivernais 35 Avenue du 8 Mai Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 47 30 59

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English : Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais

L’événement Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours