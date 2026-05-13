Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais Espace Socio-culturel du Sud Nivernais Saint-Pierre-le-Moûtier
Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais Espace Socio-culturel du Sud Nivernais Saint-Pierre-le-Moûtier samedi 4 juillet 2026.
Saint-Pierre-le-Moûtier
Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais
Espace Socio-culturel du Sud Nivernais 35 Avenue du 8 Mai Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Rendez-vous le 4 juillet 2026 pour une Fête en famille placée sous le signe de la convivialité et du partage !
Tout au long de la journée, profitez de nombreux stands, d’animations variées et de la présence d’associations et d’établissements engagés telles que Mots pour Maux d’enfants, Solution Éducation, Plateforme Répit 58, la FOL ou encore Super Mamans.
Structures gonflables, médiation animale et nombreuses activités attendent petits et grands pour une journée festive en famille ! .
Espace Socio-culturel du Sud Nivernais 35 Avenue du 8 Mai Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 47 30 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais
L’événement Fête en Famille en Nivernais Bourbonnais Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
À voir aussi à Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre)
- Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Moulin les Éventées Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier 28 juin 2026
- Moulin Les Éventées – Dimanche 28 juin 2026, Moulin Les Éventées, Saint-Pierre-le-Moûtier 28 juin 2026
- Sur le chemin de Compostelle Eglise Saint-Pierre-le-Moûtier 11 août 2026
- Foulées Saint-Pierroises Saint-Pierre-le-Moûtier 30 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée Huilerie Réveillée Saint-Pierre-le-Moûtier 19 septembre 2026