Brocante du Comité de Jumelage Saint-Pierre-le-Moûtier
Brocante du Comité de Jumelage Saint-Pierre-le-Moûtier dimanche 23 août 2026.
Saint-Pierre-le-Moûtier
Brocante du Comité de Jumelage
Le Bourg Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23 23:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Le 23 août, venez flâner à la brocante du jumelage à Saint-Pierre-le-Moûtier !
Objets anciens, trouvailles insolites, livres, décoration et bonnes affaires rythmeront cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Une belle occasion de chiner, se promener et profiter d’un moment chaleureux au cœur de la commune. .
Le Bourg Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 56 87 99
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English : Brocante du Comité de Jumelage
L’événement Brocante du Comité de Jumelage Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
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