Visite guidée d’une collection d’outils anciens et démonstrations, La Grange à Vin, Saint-Pierre-le-Moûtier

Informations pratiques

Visite guidée d’une collection d’outils anciens et démonstrations 19 et 20 septembre La Grange à Vin Nièvre

Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Sur le site de la ferme de Fontcouverte, asssitez à la visite d’une collection privée d’environ 10 000 outils anciens concernant les métiers du bois et du fer. Vous trouverez une forge reconstituée d’avant 1914, toujours en état de fonctionnement. Vous trouverez également un atelier de saboterie de la même époque, un cuvage traditionnel de vigneron ainsi que tous les outils de travail du vin, de la vigne et de la tonnellerie. Des démonstrations vous seront proposées.

La Grange à Vin Ferme de Font Couverte 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 04 44 75 74 Exposition d’une collection privée d’outils anciens (XVIIIème au XXème siècles) traitant de l’exploitation de la vigne, du traitement du vin et de la tonnellerie. Plus de 1500 outils sont ainsi répertoriés. Cette collection est exposée dans d’anciens bâtiments de ferme. La visite est commentée, l’utilisation des différents outils fait l’objet de démonstrations. Suivre l’itinéraire fléché depuis la sortie du village en direction de Decize.

Sur le site de la ferme de Fontcouverte , vous sera proposé la visite d’une collection privée d’outillages anciens ( environ 10000 outils) concernant les métiers du bois et du fer Vous trouverez une…

© Dominique Chely