Journées Européennes du Patrimoine Moulin à Vent les Éventées Moulin les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier

Saint-Pierre-le-Moûtier

Journées Européennes du Patrimoine Moulin à Vent les Éventées

Moulin les Eventées Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites gratuites d’environ 1 heure du moulin à vent des Éventées seront proposées le samedi 19 septembre 2026.

Ce moulin, construit en 1861 et restauré en 2006, est l’un des deux encore en activité dans la Nièvre, où l’on comptait près de 550 moulins en 1850. La visite permettra de découvrir son histoire, son fonctionnement ainsi que la vie du meunier d’autrefois.

Sur place, les visiteurs pourront acheter pain et viennoiseries, rencontrer des artisans et producteurs locaux, et profiter d’une buvette.

Un accueil adapté est prévu pour les personnes à mobilité réduite (sur réservation), avec présentation extérieure et projections dans l’ancienne maison du meunier. .

Moulin les Eventées Les Eventées Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 34 02 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Moulin à Vent les Éventées

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin à Vent les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Pierre Magny-Cours