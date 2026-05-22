Saint-Pierre-le-Moûtier

Des remparts au paysage

Place Jeanne d’Arc Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Partez à la découverte de Saint-Pierre-le-Moûtier autrement grâce à un itinéraire guidé mêlant histoire, architecture et paysage.

Animée par une paysagiste du CAUE et trois stagiaires design d’espace de l’ESAAB, cette balade pour toute la famille propose un regard croisé pour mieux comprendre l’évolution du village et de son territoire.

Au fil d’une promenade à travers les anciennes fortifications de la ville, découvrez comment Saint-Pierre-le-Moûtier s’est transformée au fil des siècles et continue de se renouveler grâce à une architecture contemporaine adaptée au lieu.

Événement gratuit inscription obligatoire 03 86 71 66 90 caue58.documentation@gmail.com .

Place Jeanne d’Arc Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 66 90 caue58.documentation@gmail.com

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English : Des remparts au paysage

L’événement Des remparts au paysage Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Pierre Magny-Cours