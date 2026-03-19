Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Moulin les Éventées Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier
Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Moulin les Éventées Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier dimanche 28 juin 2026.
Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Moulin les Éventées
Moulin les Éventées 1, route des Moulins à Vent Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
• Visites guidées du moulin à vent à toiles de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(Durée approximative 1 heure Gratuites)
Histoire et réhabilitation du moulin, description du mécanisme, fonctionnement et réglages des meules, la vie du meunier, … la maison du meunier, le lavoir et le four à pain,
• Fabrication et vente de pain et de viennoiseries cuits au feu à bois sur place, par nos boulangers,
• Mini marché de producteurs locaux et de l’artisanat,
• Démonstration et initiation au tir à l’arc, l’après-midi,
• Démonstration et initiation aux danses folkloriques, l’après-midi,
• Buvette
Conditions particulières
Entrée libre parking sur le site
Salle de projection accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), sur réservation obligatoire au plus tard 1 semaine avant le 28 juin. .
Moulin les Éventées 1, route des Moulins à Vent Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 85 60 03 leseventees@gmail.com
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English : Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Moulin les Éventées
L’événement Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Saint-Pierre Magny-Cours