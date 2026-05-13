Sur le chemin de Compostelle Eglise Saint-Pierre-le-Moûtier
Sur le chemin de Compostelle Eglise Saint-Pierre-le-Moûtier mardi 11 août 2026.
Saint-Pierre-le-Moûtier
Sur le chemin de Compostelle
Eglise 1 place de l’Église Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Au cours d’une petite balade qui emprunte une partie de l’itinéraire, vous pourrez vous immerger dans la peau des fameux jacquets!
Pensez à vous équiper d’une tenue adaptée à une petite marche et à la météo
En partenariat avec la Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais. .
Eglise 1 place de l’Église Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 70 66 48 25
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English : Sur le chemin de Compostelle
L’événement Sur le chemin de Compostelle Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
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