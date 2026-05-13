Saint-Pierre-le-Moûtier

Foulées Saint-Pierroises

Place Jeanne d’Arc Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:15:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous le 30 août 2026 à Saint-Pierre-le-Moûtier pour les Foulées Saint-Pierroises, un événement sportif convivial ouvert à tous !

Au programme des courses sur route de 5 et 10 km pour les amateurs de défi, une marche athlétique de 7,5 km, ainsi que des épreuves adaptées aux plus jeunes (2,5 km et 880 m). Que vous soyez coureur confirmé, marcheur ou en famille, chacun pourra trouver son rythme dans une ambiance chaleureuse et dynamique.

Un rendez-vous sportif à ne pas manquer pour partager un moment de convivialité et de dépassement de soi ! .

Place Jeanne d’Arc Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Foulées Saint-Pierroises

L’événement Foulées Saint-Pierroises Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Pierre Magny-Cours