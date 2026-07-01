Les Ateliers de Poterie Salle de la Fraternité Saint-Pierre-le-Moûtier

Informations pratiques

Saint-Pierre-le-Moûtier

Les Ateliers de Poterie

Salle de la Fraternité Avenue du Général de Gaulle Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-05 2026-08-20 2026-08-26

Les Rendez-vous de l’été sont des masterclass de céramique organisées par Les Ateliers de Poterie à Saint-Pierre-le-Moûtier.

Animés par Natalia Bertrand, artisane d’art céramiste formée au CNIFOP, ces ateliers invitent enfants (dès 5 ans), adolescents et adultes à vivre une expérience créative autour de la terre.

Chaque séance est consacrée à la réalisation d’une création unique, guidée pas à pas, dans une ambiance conviviale et accessible à tous, sans expérience préalable.

Le matériel, les cuissons et l’émaillage sont inclus.

Les créations sont à récupérer après les différentes étapes de fabrication. Pour les vacanciers ou les personnes résidant loin, un envoi postal est possible sur demande (frais d’expédition en supplément).

Programme

Jeudi 30 juillet

18h30 à 20h30 Mug personnalisé 25 €

Mercredi 5 août

16h30 à 18h00 Bol amusant 15 €

18h30 à 20h30 Duo de coupelles 25 €

Jeudi 20 août

16h30 à 18h30 Pot à crayons fantastique 25 €

18h30 à 20h30 Boîte décorative 25 €

Mercredi 26 août

16h30 à 18h00 Boîte à trésors Kawaii 15 €

18h30 à 20h30 Soliflore design 25 €

Le tarif est fixé en fonction de la création proposée et de la durée de l’atelier. Un enfant peut participer à l’atelier adulte à 25 euros et un adulte peut participer à un atelier enfant à 15 euros.

Réservation obligatoire Places limitées. .

Salle de la Fraternité Avenue du Général de Gaulle Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 91 83 95 damceram@gmail.com

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English : Les Ateliers de Poterie

L’événement Les Ateliers de Poterie Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Saint-Pierre Magny-Cours