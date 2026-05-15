Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée Huilerie Réveillée Saint-Pierre-le-Moûtier
Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée Huilerie Réveillée Saint-Pierre-le-Moûtier samedi 19 septembre 2026.
Saint-Pierre-le-Moûtier
Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée
Huilerie Réveillée 2 Rue Paul Theurier Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’Huilerie Réveillée, magnifique témoignage de notre patrimoine!
Vous pourrez découvrir le fonctionnement des machines, le processus de transformation, déguster différentes sortes d’huiles (noix, noisette, colza) et en rapporter chez vous pour faire de belles recettes! .
Huilerie Réveillée 2 Rue Paul Theurier Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 00 64 50
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English : Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Huilerie Réveillée Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
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