Saint-Pierre-le-Moûtier

Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans

Moulin les Éventées Lieu-dit Le Cloux Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Moulin Les Éventées fête ses 20 ans à Saint-Pierre-le-Moûtier !

Au programme

Soirée paëlla et ambiance jazz le samedi 27 juin dès 19h

Journée du Patrimoine de Pays le dimanche 28 juin de 10h à 18h visites du moulin, four à bois, producteurs locaux, artisanat et animations traditionnelles.

Un week-end convivial et festif autour du patrimoine local à partager en famille ou entre amis !

Réservation obligatoire pour la soirée paëlla. .

Moulin les Éventées Lieu-dit Le Cloux Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 34 02 41

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English : Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans

L’événement Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours