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Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier

Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier

Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin les Éventées

Adresse : Lieu-dit Le Cloux

Ville : 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Pierre-le-Moûtier

Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans

Moulin les Éventées Lieu-dit Le Cloux Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Le Moulin Les Éventées fête ses 20 ans à Saint-Pierre-le-Moûtier !

Au programme
Soirée paëlla et ambiance jazz le samedi 27 juin dès 19h
Journée du Patrimoine de Pays le dimanche 28 juin de 10h à 18h visites du moulin, four à bois, producteurs locaux, artisanat et animations traditionnelles.

Un week-end convivial et festif autour du patrimoine local à partager en famille ou entre amis !

Réservation obligatoire pour la soirée paëlla.   .

Moulin les Éventées Lieu-dit Le Cloux Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 34 02 41 

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English : Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans

L’événement Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours

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