Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier
Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Moulin les Éventées Saint-Pierre-le-Moûtier samedi 27 juin 2026.
Saint-Pierre-le-Moûtier
Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans
Moulin les Éventées Lieu-dit Le Cloux Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Le Moulin Les Éventées fête ses 20 ans à Saint-Pierre-le-Moûtier !
Au programme
Soirée paëlla et ambiance jazz le samedi 27 juin dès 19h
Journée du Patrimoine de Pays le dimanche 28 juin de 10h à 18h visites du moulin, four à bois, producteurs locaux, artisanat et animations traditionnelles.
Un week-end convivial et festif autour du patrimoine local à partager en famille ou entre amis !
Réservation obligatoire pour la soirée paëlla. .
Moulin les Éventées Lieu-dit Le Cloux Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 34 02 41
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English : Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans
L’événement Le Moulin les Éventées fête ses 20 ans Saint-Pierre-le-Moûtier a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours
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