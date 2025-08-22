Circuit de randonnée Entre Loire et Canal Luthenay-Uxeloup Nièvre

Entre Loire et Canal à Luthenay-Uxeloup A pieds Facile

Entre Loire et Canal à Luthenay-Uxeloup Lieu dit La Gare 58240 Luthenay-Uxeloup Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 7200.0

Cette étape Entre Loire et Canal débute à Luthenay-Uxeloup à partir de la halte fluvestre et emprunte le pont enjambant le Canal latéral à la Loire.

+33 3 86 37 21 25

English :

This Entre Loire et Canal stage starts at Luthenay-Uxeloup from the river stopover and takes in the bridge over the Canal Latéral à la Loire.

Deutsch :

Diese Etappe Zwischen Loire und Kanal beginnt in Luthenay-Uxeloup an der Flusshaltestelle und führt über die Brücke, die den Loire-Seitenkanal überspannt.

Italiano :

La tappa Tra la Loira e il Canale parte da Luthenay-Uxeloup, dall’area di sosta sul fiume, e si estende fino al ponte sul Canal Latéral à la Loire.

Español :

Esta etapa Entre el Loira y el Canal parte de Luthenay-Uxeloup desde el área de descanso ribereña y recorre el puente sobre el Canal Latéral à la Loire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data