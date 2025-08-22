Circuit de randonnée Entre Loire et Canal Luthenay-Uxeloup Nièvre
Entre Loire et Canal à Luthenay-Uxeloup A pieds Facile
Entre Loire et Canal à Luthenay-Uxeloup Lieu dit La Gare 58240 Luthenay-Uxeloup Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Cette étape Entre Loire et Canal débute à Luthenay-Uxeloup à partir de la halte fluvestre et emprunte le pont enjambant le Canal latéral à la Loire.
English :
This Entre Loire et Canal stage starts at Luthenay-Uxeloup from the river stopover and takes in the bridge over the Canal Latéral à la Loire.
Deutsch :
Diese Etappe Zwischen Loire und Kanal beginnt in Luthenay-Uxeloup an der Flusshaltestelle und führt über die Brücke, die den Loire-Seitenkanal überspannt.
Italiano :
La tappa Tra la Loira e il Canale parte da Luthenay-Uxeloup, dall’area di sosta sul fiume, e si estende fino al ponte sul Canal Latéral à la Loire.
Español :
Esta etapa Entre el Loira y el Canal parte de Luthenay-Uxeloup desde el área de descanso ribereña y recorre el puente sobre el Canal Latéral à la Loire.
