EuroVélo 6 de Luthenay-Uxeloup à Chevenon Luthenay-Uxeloup Nièvre

EuroVélo 6 de Luthenay-Uxeloup à Chevenon Lieu dit La Gare 58240 Luthenay-Uxeloup Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Cette étape de La Loire en Bourgogne sur le parcours de l’EuroVelo 6 débute à Luthenay-Uxeloup, depuis la halte fluvestre et relie Chevenon en empruntant le chemin de halage du Canal Latéral à la Loire. Parcours accessible aux enfants bordé de paysages champêtres.

English:

This stage of La Loire en Bourgogne on the EuroVelo 6 route starts in Luthenay-Uxeloup, from the river stop and connects Chevenon by taking the towpath of the Canal Latéral à la Loire. This route is accessible to children and is bordered by rural landscapes.

Deutsch:

Diese Etappe von La Loire en Bourgogne auf dem EuroVelo 6 beginnt in Luthenay-Uxeloup am Wasserwanderrastplatz und führt über den Treidelpfad des Canal Latéral à la Loire nach Chevenon. Die Strecke ist auch für Kinder geeignet und wird von ländlichen Landschaften gesäumt.

Italiano:

Questa tappa de La Loira in Borgogna del percorso EuroVelo 6 parte da Luthenay-Uxeloup, dalla fermata del fiume e si collega a Chevenon percorrendo l’alzaia del Canal Latéral à la Loire. Il percorso è accessibile ai bambini ed è costeggiato da paesaggi rurali.

Español:

Esta etapa de El Loira en Borgoña de la ruta EuroVelo 6 comienza en Luthenay-Uxeloup, desde la parada del río y enlaza con Chevenon tomando el camino de sirga del Canal Latéral à la Loire. La ruta es accesible a los niños y está bordeada de paisajes rurales.

