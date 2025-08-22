Circuit de randonnée La source de l’Aubance Tuffalun Maine-et-Loire
Circuit de randonnée La source de l’Aubance
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Au départ de l’église située au cœur du village, le sentier botanique et les parcours de randonnée en forêt seront prétextes à aborder l’histoire passionnante du village.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Starting from the church in the heart of the village, the botanical trail and forest walks provide an opportunity to explore the village?s fascinating history.
Deutsch :
Von der Kirche im Herzen des Dorfes aus können Sie auf dem botanischen Pfad und den Wanderwegen im Wald die spannende Geschichte des Dorfes kennenlernen.
Italiano :
Partendo dalla chiesa nel cuore del villaggio, il sentiero botanico e le passeggiate nel bosco offrono l’opportunità di esplorare l’affascinante storia del villaggio.
Español :
Partiendo de la iglesia, en el corazón del pueblo, el sendero botánico y los paseos por el bosque brindan la oportunidad de explorar la fascinante historia del pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime