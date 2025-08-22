LA FORÊT, UN ENJEU DE TAILLE Tuffalun Maine-et-Loire

LA FORÊT, UN ENJEU DE TAILLE

Espace Naturel Sensible LA FORÊT, UN ENJEU DE TAILLE 49700 Tuffalun Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Plongez au cœur de la forêt et tutoyez la cime des arbres du haut de la tour Beauregard. Les bois et landes situés à l’Est de Louerre constituent un ensemble unique en Maine-et-Loire où de nombreuses espèces animales et végétales s’épanouissent.

English :

Dive into the heart of the forest and get to know the treetops from the top of the Beauregard tower. The woods and moors to the east of Louerre form a unique area in Maine-et-Loire where numerous animal and plant species flourish.

Deutsch :

Tauchen Sie in das Herz des Waldes ein und streifen Sie vom Beauregard-Turm aus die Baumwipfel. Die Wälder und Heiden östlich von Louerre bilden ein einzigartiges Ensemble im Département Maine-et-Loire, in dem zahlreiche Tier- und Pflanzenarten gedeihen.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della foresta e osservate le cime degli alberi dalla cima della torre Beauregard. I boschi e le brughiere a est di Louerre sono unici nel Maine-et-Loire e ospitano numerose specie animali e vegetali.

Español :

Sumérgete en el corazón del bosque y contempla las copas de los árboles desde lo alto de la torre Beauregard. Los bosques y páramos al este de Louerre son únicos en Maine-et-Loire y albergan numerosas especies animales y vegetales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-28 par Anjou tourime