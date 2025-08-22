Circuit Gravel N°1 Louerre Tuffalun Maine-et-Loire
Circuit Gravel N°1 Louerre 49700 Tuffalun Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 34800.0 Tarif :
Au départ du village de charme de Louerre, partez à la découverte de ses vieilles maisons fleuries, son lavoir et de la Tour Beauregard.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Starting out from the charming village of Louerre, discover its old houses full of flowers, its wash-house and the Beauregard Tower.
Deutsch :
Entdecken Sie vom charmanten Dorf Louerre aus die alten, blumengeschmückten Häuser, den Waschplatz und den Turm Beauregard.
Italiano :
Partendo dall’affascinante villaggio di Louerre, scoprite le sue antiche case piene di fiori, il suo lavatoio e la Torre Beauregard.
Español :
Saliendo del encantador pueblo de Louerre, descubra sus antiguas casas llenas de flores, su lavadero y la Torre Beauregard.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime