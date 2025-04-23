Circuit de randonnée: Les carrières de Bergholtz et Bergholtz-Zell Bergholtz Haut-Rhin

Circuit de randonnée: Les carrières de Bergholtz et Bergholtz-Zell Bergholtz Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de randonnée: Les carrières de Bergholtz et Bergholtz-Zell

Circuit de randonnée: Les carrières de Bergholtz et Bergholtz-Zell Parking Etgen 68500 Bergholtz Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Entre vignoble et forêt,découvrez le charmant village de Bergholtz-Zell lors de cette promenade familiale.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Between vineyard and forest, discover the charming village of Bergholtz-Zell during this family walk.

Deutsch :

Zwischen Weinbergen und Wald,entdecken Sie das charmante Dorf Bergholtz-Zell auf diesem Familienspaziergang.

Italiano :

Tra vigneti e foreste, scoprite l’affascinante villaggio di Bergholtz-Zell durante questa passeggiata per famiglie.

Español :

Entre viñedos y bosques, descubra el encantador pueblo de Bergholtz-Zell durante este paseo familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Système d’informations touristique Alsace