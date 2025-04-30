Circuit de VTT: Circuit de l’Oelberg Bergholtz Haut-Rhin
Circuit de VTT: Circuit de l’Oelberg Bergholtz Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit de VTT: Circuit de l’Oelberg
Circuit de VTT: Circuit de l’Oelberg Stade de football 68500 Bergholtz Haut-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : 11650.0 Tarif :
Un circuit agréable sur le flanc des collines viticoles, vous offrant de sublimes panorama sur ces paysages originaux.
http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63
English :
A pleasant circuit on the side of the wine-producing hills, offering you sublime panoramas of these original landscapes.
Deutsch :
Ein angenehmer Rundweg entlang der Flanke der Weinhügel, der Ihnen erhabene Ausblicke auf diese ursprüngliche Landschaft bietet.
Italiano :
Un percorso piacevole sulle pendici delle colline vinicole, che offre viste sublimi su questi paesaggi originali.
Español :
Un agradable recorrido por las laderas de las colinas vitícolas, que le ofrece unas vistas sublimes de estos originales paisajes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace