Circuit de VTT: Circuit de l’Oelberg Bergholtz Haut-Rhin

Circuit de VTT: Circuit de l’Oelberg Stade de football 68500 Bergholtz Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 11650.0 Tarif :

Un circuit agréable sur le flanc des collines viticoles, vous offrant de sublimes panorama sur ces paysages originaux.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

A pleasant circuit on the side of the wine-producing hills, offering you sublime panoramas of these original landscapes.

Deutsch :

Ein angenehmer Rundweg entlang der Flanke der Weinhügel, der Ihnen erhabene Ausblicke auf diese ursprüngliche Landschaft bietet.

Italiano :

Un percorso piacevole sulle pendici delle colline vinicole, che offre viste sublimi su questi paesaggi originali.

Español :

Un agradable recorrido por las laderas de las colinas vitícolas, que le ofrece unas vistas sublimes de estos originales paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace