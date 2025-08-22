Circuit de Trail: Boucle n°3 de Glux-en-glenne Glux-en-Glenne Nièvre

Circuit de Trail: Boucle n°3 de Glux-en-glenne Trail Difficile

Circuit de Trail: Boucle n°3 de Glux-en-glenne Place de l’église 58370 Glux-en-Glenne Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Le tracé exigeant (1000m de D+) part de la cour de la mairie et ancienne école du village, reconvertie en un très agréable gîte d’étape.

Difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

The demanding route (1000m D+) starts in the courtyard of the village?s town hall and former school, now converted into a pleasant gîte d?étape.

Deutsch :

Die anspruchsvolle Strecke (1000 m Höhenunterschied) beginnt im Hof des Rathauses und der alten Schule des Dorfes, die zu einer sehr angenehmen Etappenunterkunft umgebaut wurde.

Italiano :

Il percorso impegnativo (1000 m D+) inizia nel cortile del municipio e dell’ex scuola del villaggio, ora trasformato in un piacevole gîte di sosta.

Español :

La exigente ruta (1000m D+) comienza en el patio del ayuntamiento del pueblo y antigua escuela, ahora convertida en una casa rural de parada muy agradable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data