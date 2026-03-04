Séjour famille Rando et Astro PNR du Morvan Glux-en-Glenne
Séjour famille Rando et Astro
PNR du Morvan Dans la Réserve de ciel étoilé Glux-en-Glenne Nièvre
Tarif : 845 – 845 – 865 EUR
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-19
Découvrir la réserve de ciel étoilé et le parc naturel du Morvan
Observer les étoiles, le soleil et les galaxies, mais aussi la faune et la flore
s'amuser en famille à travers des activités ludiques
S'émerveiller devant la beauté de la nature et du ciel nocturne
Avec vos animateurs Elise et Julien
8 jours 7 Nuits, groupe à partir de 10 personnes
Les plus du séjour
– Des activités variées, généralement en lien avec l'astronomie.
– Un groupe de 16 personnes maximum.
– Un séjour comprenant l'organisation des repas, des activités.
– Deux guides passionnés par la nature et le ciel étoilé. .
PNR du Morvan Dans la Réserve de ciel étoilé Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 48 86 13 elise@desmontagnesauxetoiles.com
