Séjour famille Rando et Astro PNR du Morvan Glux-en-Glenne

Séjour famille Rando et Astro

PNR du Morvan Dans la Réserve de ciel étoilé Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : 845 – 845 – 865 EUR

Tarif de base

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-19

Découvrir la réserve de ciel étoilé et le parc naturel du Morvan

Observer les étoiles, le soleil et les galaxies, mais aussi la faune et la flore

s’amuser en famille à travers des activités ludiques

S’émerveiller devant la beauté de la nature et du ciel nocturne

Avec vos animateurs Elise et Julien

8 jours 7 Nuits, groupe à partir de 10 personnes

Les plus du séjour

– Des activités variées, généralement en lien avec l’astronomie.

– Un groupe de 16 personnes maximum.

– Un séjour comprenant l’organisation des repas, des activités.

– Deux guides passionnés par la nature et le ciel étoilé. .

PNR du Morvan Dans la Réserve de ciel étoilé Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 48 86 13 elise@desmontagnesauxetoiles.com

